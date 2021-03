Covid: bosco nel Cimitero monumentale per ricordare vittime

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Un bosco urbano nel Cimitero Monumentale di Torino, con la piantumazione dei primi 15 alberi giovedì, ricorderà le vittime del Covid, con l'invito allo stesso tempo a guardare al futuro. E' una delle iniziative promosse a Torino, da oggi al 21 marzo, da 'Sicurezza e Lavoro' in collaborazione con istituzioni, enti e cittadini., nell'ambito della Settimana della Resilienza istituita a livello nazionale "per ricordare le vittime del Covid e guardare al futuro". Le altre iniziative sono un convegno 'Covid e lavoro: le sfide della tutela e della ripartenza', venerdì, con la partecipazione di enti pubblici e privati e sindacati, la raccolta di esperienze di storie sul sito www.storiedicovid.org e il progetto 'Job Radio' "Ci siamo chiesti come ricordare le vittime del Covid e quando - ha detto l'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Torino, Marco Giusta - e abbiamo scelto un bosco, qualcosa che non si inaugura, ma che cresce e resta, perché la natura è consolatoria". "Come tutti anche noi abbiamo dovuto contemperare le esigenze di salute dei dipendenti e le esigenze degli utenti - ha aggiunto Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino - era questo il nostro dovere. Alle aziende dico di digitalizzarsi il più possibile". (ANSA).