Covid: Appendino, oggi non è buongiorno ma serve ottimismo

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - "Questo post è per dirvi che siamo assolutamente consapevoli delle difficoltà. E che, tuttavia, se è vero che oggi voglio mettere da parte il buongiorno, non voglio mettere da parte l'ottimismo". Nel primo giorno di Zona Rossa per Torino e il Piemonte, la sindaca Chiara Appendino abbandona il tradizionale 'buongiorno' su Facebook, con cui ogni mattina parla di una notizia positiva per la città.

"Difficile oggi - scrive - parlare di buongiorno per tante famiglie che, a distanza di un anno, torneranno a dover trovare spazio per pc e tablet per permettere ai loro figli di seguire le lezioni a distanza. A incastrare orari e spazi. Così come non è scontato che in una famiglia ci si possa permettere di assentarsi dal lavoro (ammesso che lo si abbia) per stare a casa con i figli. Doverosi e necessari i provvedimenti come i congedi parentali - aggiunge - ma è anche bene guardare in faccia la realtà, ed essere consapevoli che una grandissima parte di lavoratori è ancora precario, autonomo o a tempo determinato, e di tante garanzie non può godere".

Appendino ricorda inoltre "tutte quelle categorie che, ancora una volta, non potranno tirare su le saracinesche, che dovranno lavorare a regime minimo o, ancora che, dopo un anno, quasi non ricordano nemmeno più come si tiri su una saracinesca". La sindaca invita però ad avere fiducia. "Già con lo scorso Governo - sottolinea - si è avviata una massiccia campagna vaccinale, e andrà avanti, con l'impegno comune di tutte le Istituzioni. È l'unica strada. Che si prosegua senza sosta sui vaccini. Che in questa direzione, chi può, faccia la sua parte, qualunque essa sia. Noi fino all'ultimo momento saremo qui per superare questa maledetta pandemia". (ANSA).