AstraZeneca: Rinaudo, Aifa dimostra lungimiranza Piemonte

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - La sospensione del vaccino AstraZeneca decisa dall'Aifa "dimostra che la decisione del Piemonte è stata lungimirante". Lo afferma all'ANSA il commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi della Regione, Antonio Rinaudo che ieri ha bloccato per due ore la somministrazione del vaccino per poi sospendere il lotto della dose inoculata al professore biellese morto.

"Operare in quel modo era necessario - aggiunge il magistrato - non c'era altro da fare per la tutela della salute delle persone". (ANSA).