Successo Sci Nordico Pragelato a Italiani Allievi Tarvisio

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Successo per lo Sci Nordico Pragelato ai Campionati Italiani Allievi che si sono disputati a Tarvisio, con il secondo posto di Beatrice Laurent nella staffetta in Tecnica Classica, oltre al decimo posto di venerdì nell'individuale sempre in Tecnica Classica. Lo sottolinea il sindaco di Pragelato Giorgio Merlo, con il vicesindaco Mauro Maurino, soddisfatti per i risultati ottenuti dalla squadra nel suo primo anno di attività.

"Nella gara di Tarvisio, Pragelato è stato egregiamente rappresentato anche da Arina Radu, pragelatese, arrivata a metà classifica e con un impegno costante nell'affrontare i Campionati - dicono Merlo e Maurino - Crediamo sia importante anche ringraziare i tecnici Aoc per l'ottimo lavoro svolto. E, tra gli altri, Francesco Ottino che, con tutti i maestri di sci, ha consentito al neonato Sci Nordico Pragelato di affrontare una difficile stagione registrando, al contempo, risultati insperati in molte categorie. A Tarvisio, comunque sia, grandi risultati per le Alpi Occidentali - concludono - che oggi sono saliti sul gradino più alto nella staffetta maschile". (ANSA).