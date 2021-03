Covid: ospedale Asti si attrezza, attivati 16 posti letto

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Sedici nuovi posti letto per pazienti Covid saranno attivi da domani all'ospedale Cardinal Massaia di Asti. L'allestimento nel reparto di Ortopedia, dal quale è in corso il trasferimento dei malati. La decisione in seguito all'aumento dei casi, e dei ricoveri, registrato nelle ultime settimane e per il quale domani il Piemonte entrerà in zona rossa. (ANSA).