Torino: Legambiente, bene ciclabilità ma ancora troppe auto

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - "Torino si sta finalmente muovendo su ciclabilità, moderazione del traffico e elettrificazione del Tpl, ma restano drammaticamente alti i dati sull'inquinamento atmosferico che si riflettono in costi sanitari e sociali elevatissimi". La 'Pagella di Città' di Legambiente, presentata oggi in occasione della campagna Clean Cities, 'rimanda a settembre' il capoluogo piemontese, bocciato, ad esempio, per il tasso di motorizzazione, con 63 auto ogni cento abitanti, ma promosso per ciclabilità e strade a velocità ridotta La 'Pagella' di Legambiente cita, ad esempio, i 26 morti e 4.345 feriti in un anno per incidenti stradali, un inquinamento atmosferico elevatissimo, "a cui si attribuiscono circa 900 morti l'anno", che costa alla città "2.076 euro per abitante".

Voci positive sono, invece, i 197 km di piste ciclabili, "in costante aumento", e i 381 km di strade a 20/30 km/h. "Dati - osserva Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta - che sottolineano ancora una volta i problemi, gravissimi che affliggono la città. Ma Torino, seppur lentamente, si muove e sta cercando di dare risposta alle criticità evidenziate da Clean Cities. È necessario però accelerare, e tanto". (ANSA).