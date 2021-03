Pirlo "CR7 deluso come tutti, normali voci su di lui"

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - "Ronaldo sta bene, è normale che sia deluso dall'altra sera come tutta la squadra: si è allenato bene, ha recuperato per giocare domani": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, sullo stato di forma del campione portoghese. E sul futuro: "E' normale ci siano voci perché è il personaggio più importante al mondo del calcio insieme a Messi e fa sempre parlare di lui - ha aggiunto il tecnico bianconero - ma ricordiamoci che ha sempre fatto bene, segnando oltre 90 gol in 100 partite: può capitare che una gara non faccia gol e succede anche agli altri, ma con lui fa più clamore". (ANSA).