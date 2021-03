Nicola "contro l'Inter voglio un Toro sfacciato"

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - "Servirà una squadra sfacciata e tosta: l'Inter lascia pochi punti per strada, ma noi ne abbiamo bisogno e vogliamo trarre il massimo da questa gara": così il tecnico del Torino, Davide Nicola, alla vigilia della sfida contro la capolista. "Rispetto a Crotone non ci sarà Rincon e recuperiamo Belotti, anche se ha fatto solo un allenamento - ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa - e dopo il Covid è difficile ritrovare il ritmo: vogliamo riprendere il nostro cammino". (ANSA).