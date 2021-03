Chiude l'ultima filiale, Valle Anzasca senza banche

(ANSA) - MACUGNAGA (VCO), 13 MAR - ''E' l'ennesima pagina nera che va ad aggiungersi a tutto quello di negativo che la montagna sta subendo in questo ultimo periodo. Istituzioni e Governo parlano di aiuti e sovvenzioni per i piccoli comuni montani ma di questo passo non si potrà di certo arrestare il costante spopolamento e calo demografico che da anni colpisce i nostri paesi, con la fuga inarrestabile di tutti i nostri giovani''. E' l'accusa di Stefano Corsi, sindaco di Macugnaga (VCO), dopo la decisione di BPM di chiudere l'agenzia, la sola rimasta aperta in tutta la valla Anzasca,. Il paese a 1.327 di altitudine ai piedi del massiccio del Monte Rosa, ha 530 abitanti, che in estate diventano 5-6 volte in più per l'arrivo dei turisti.

'' Saremo costretti - dice il sindaco - a utilizzare l'agenzia di Piedimulera, che è a fondovalle e dista 30 chilometri. Siamo un paese di montagna ad alta vocazione turistica e necessitiamo di adeguati ed efficienti servizi, fra cui quello bancario. Ho chiesto uno spazio bancario limitato con una cassa veloce oltre al mantenimento dello sportello bancomat: Bpm ha risposto no''.

(ANSA).