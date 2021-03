Autobus esce di strada, tragedia sfiorata a Torino

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Un autobus Gtt della linea 50 è uscito di strada, questa mattina a Torino, finendo la propria corsa contro un albero, oltre la banchina della fermata. Contuso il conducente, sul mezzo non c'erano passeggeri e anche ad attendere il bus non c'era nessuno. E' accaduto nel quartiere Falchera, all'altezza di via degli Ulivi 21. Sul posto è intervenuto il 118 con una ambulanza. Le cause dell'incidente sono inf fase di accertamento. (ANSA).