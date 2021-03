Vaccini: Piemonte, da lunedì a categorie 'più vulnerabili'

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Parte lunedì 15 marzo in Piemonte la vaccinazione delle persone "estremamente vulnerabili", cioè - spiega la Regione - " quelle affette da patologie che comportano un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi di Covid". La dose di vaccino, Pzifer o Moderna.

"Credo - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi - che sia molto corretto l'approccio che ha avuto questo governo di dare priorità alle categorie di persone che se dovessero contrarre il virus avrebbero un'alta probabilità di sviluppare forme severe di malattia con conseguenze gravi".

A effettuare la pre-adesione per la vaccinazione sarà il medico di famiglia, sull'apposita piattaforma - precisa la Regione - L'Asl di appartenenza provvederà poi a convocare i singoli con una lettera o un sms, per indicare la data e il luogo della vaccinazione. Le categorie "più vulnerabili" sono legate alle patologie, secondo l'elenco aggiornato dal ministero della Salute. (ANSA).