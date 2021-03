Treni "troppo rumorosi, Crevoladossola accusa Rfi

(ANSA) - CREVOLADOSSOLA (VCO), 12 MAR - L'amministrazione comunale di Crevoladossola (VCO), terzo comune dell'Ossola, torna alla carica contro Rfi per l'inquinamento acustico provocato dai treni della linea del Sempione.

L'amministrazione ha fatto posare ad Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) una centralina di rilevamento per accertare l'inquinamento causato dai tanti treni della società svizzera Hupac che percorrono la linea. La decisione è nata dalle proteste dei residenti delle aree limitrofe alla linea, che accusano le Ferrovie di non interessarsi del problema.

L'ex consigliere comunale Domenico Mallone spiega che ''il piano di Rfi prevedeva nel 2015 l'installazione di barriere fonoassorbenti., ma non sono state mai posate. L' inquinamento acustico era già stato confermato, soprattutto di notte, 6-7 anni fa''.

Il sindaco di Crevoladossola, Giorgio Ferroni, ha deciso di sensibilizzare i colleghi amministratori i cui Comuni sono attraversati dalla linea ferroviaria. (ANSA).