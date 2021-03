Torino: Boglione 'alternanza positiva, stimo Damilano'

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - "Questa città l'alternanza, senza nessuna critica, non la vede da troppo tempo. Potrebbe andare bene un po' a tutti che ci fosse un'alternativa politica". Lo afferma Marco Boglione, patron di BasicNet, che in una intervista al portale web il Turinista non nasconde l'apprezzamento per Paolo Damilano, candidato sindaco con la lista civica Torino è bellissima, area centrodestra.

"Lo stimo, sono suo amico da lunga data, da tempi non sospetti - rivela Boglione - E' un imprenditore, abbiamo gestito delle attività in comune, vedo quindi favorevolmente la sua candidatura". "Credo il cambiamento sia utile - conclude - e l'alternanza sia un valore positivo se è fatta da gente perbene che si sfida uno con l'altro per poter far meglio". (ANSA).