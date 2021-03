Torino: al via progetto assunzioni 'Mille giovani talenti'

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Torino alla ricerca di mille giovani talenti. Parte il piano assunzioni triennale del Comune per l'inserimento di nuove risorse con contratto di formazione lavoro. L'amministrazione civica, a fronte dei pensionamenti dei prossimi anni, ha infatti individuato nei fondi Next Generation Eu l'opportunità per lanciare questo programma di assunzioni per giovani laureati al di sotto dei 32 anni. La delibera è stato approvata oggi dalla giunta e la prima tanche di 350 inserimenti è prevista a partire da luglio.

"In questa ripartenza i Comuni, gli Enti locali e i territori saranno indubbiamente protagonisti - ribadisce la sindaca Chiara Appendino -. Nei prossimi anni si svilupperanno i principali progetti per investire quelle risorse e sui territori saranno necessarie forze nuove, giovani, con competenze specifiche, capaci di immaginare un futuro, anche fuori dagli schemi". "Un atto di forte responsabilità da parte di questa amministrazione", aggiunge l'assessore comunale al Personale, Sergio Rolando, mentre il collega all'Innovazione, Marco Pironti, evidenzia come questo programma rappresenti "una virtuosa prospettiva per la Città in termini di iniezione di giovani con competenze digitali native e dimestichezza con le nuove tecnologie della comunicazione e dell'innovazione".

(ANSA).