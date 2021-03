Teatro Regio Torino, firmato il nuovo contratto integrativo

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Dopo una lunga trattativa è stato siglato, con la condivisione di tutte le parti, il nuovo contratto integrativo aziendale del Teatro Regio di Torino. Per il commissario straordinario Rosanna Purchia e il direttore generale Guido Mulè si tratta di "un altro importante passaggio verso la rinascita del nostro teatro". Con i sindacati - sottolineano - "abbiamo svolto un coscienzioso lavoro che ha portato a questa firma, un tassello fondamentale assieme al Piano di risanamento in atto, per il rilancio del teatro".

"Questo contratto - proseguono Purchia e Mulè - è all'avanguardia nel panorama delle Fondazioni lirico sinfoniche per la sua semplificazione e dinamicità e sostituirà il precedente stipulato 20 anni fa e gravato da una moltitudine di accordi succedutisi nel tempo".

Fra le novità, illustrano i vertici del Regio, "un innovativo premio di risultato che ha l'obiettivo di legare i recuperi di produttività e di efficienza fissati dal Piano di Risanamento alle ricadute economiche verso i dipendenti che costituiscono il vero asset strategico della Fondazione. È un momento di crescita e di piena consapevolezza delle lavoratrici e dei lavoratori che ha visto un percorso virtuoso e determinato, supportato dalle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali di cui siamo orgogliosi e riconoscenti". (ANSA).