Oncologia vertebrale, intervento su paziente 81enne sveglia

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Un complicato tumore dell'osso sacro è stato rimosso con un intervento di Chirurgia vertebrale eseguito con la sola anestesia spinale e peridurale su una paziente di 81 anni, che non era più in grado di stare in piedi né seduta. L'intervento all'ospedale Humanitas Gradenigo di Torino, durato circa un'ora e mezza, è stato eseguito dal dottor Marco Bozzaro e il dottor Fabio Cofano, neurochirurghi, assieme all'équipe anestesiologica composta dalla dottoressa Laura Ceretto e dal dottor Luigi Laudari.

La patologia tumorale comprendeva anche un interessamento polmonare, per cui l'anestesia generale, e la relativa intubazione, era stata giudicata ad altissimo rischio. Di qui la decisione di utilizzare l'anestesia spinale. L'intervento è riuscito, osservano i sanitari dell'Humanitas Gradenigo, "tanto da consegnare alla paziente - dicono - la possibilità di migliorare la sua qualità di vita e di proseguire l'iter terapeutico". (ANSA).