Juve: Alex Sandro, CR7 triste ma vuole scudetto e C.Italia

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - "Dopo il Porto era triste come tutti noi, ma vuole voltare pagina: in allenamento è carico, lavoriamo in vista di scudetto e coppa Italia perché puntiamo a vincere tutte le partite": così Alex Sandro racconta lo stato d'animo di Cristiano Ronaldo e svela i prossimi obiettivi dei bianconeri. "Abbiamo sbagliato l'approccio, dobbiamo ancora migliorare tanto - ha spiegato il terzino della Juventus, ai microfoni di Sky, tornando sull'eliminazione dalla Champions - e dobbiamo capire che ogni pallone è importante e che ogni azione può cambiare la partita e la nostra stagione". (ANSA).