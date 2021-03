Covid: Torino, lunghe code fuori dai supermercati

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Le code fuori dai supermercati sono il primo segnala che i torinesi si preparano ad affrontare il ritorno in zona rossa. In queste ore arrivano segnalazioni di lunghe attese fuori dagli esercizi commerciali, come è il caso delI'Ipercoop del Parco Commerciale Dora, in via Livorno, dove al'esterno si è formata una lunghissima coda, seppur ordinata, che si snoda dalla piazzetta del parco fino dentro ai locali del supermercato. (ANSA).