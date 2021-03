Covid: scontri a Torino; per giudice Ivrea fu saccheggio

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Per il tribunale di Ivrea i disordini scoppiati a Torino il 26 ottobre scorso, quando furono assaltate le vetrine di numerosi negozi nel corso di una manifestazione contro le restrizioni anti covid, valgono l'accusa di devastazione e saccheggio. Così a un moldavo di 23 anni, già in carcere a Ivrea per la rapina a un tassista, è stata confermata la custodia cautelare anche per gli episodi di Torino.

Il giudice di Ivrea, Marianna Tiseo, ha deciso in maniera diametralmente opposta rispetto al collega di Torino che non ha convalidato gli arresti e ha respinto l'impostazione della procura che contestava a 24 persone i reati di devastazione e saccheggio. Durante l'interrogatorio il giovane moldavo ha spiegato di essere arrivato dopo i disordini ma sarebbe stato incastrato dalle immagini della polizia e da una serie di comparazioni fotografiche con i suoi profili social. (ANSA).