Covid: Piemonte anticipa zona rossa per due Comuni cuneesi

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Il Piemonte anticipa la zona rossa, che da lunedì sarà estesa a tutta la regione, in due comuni della Provincia di Cuneo, Boves e Borgo San Dalmazzo, il paese della neo campionessa mondiale di sci alpino Marta Bassino. Il provvedimento - ha deciso la Regione con un'ordinanza - scatterà da domani alle 19: "la misura si rende necessaria alla luce del repentino aggravamento del quadro epidemiologico locale". Sale così a 25 il numero dei Comuni piemontesi in zona rossa:3 in provincia di Torino, 14 nel Cuneese, 7 nella Valle Vigezzo (Verbano-Cusio-Ossola), uno nel Vercellese. (ANSA).