Universiadi: sindaco Pragelato, noi siamo pronti

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - "Pragelato è pronto per le Universiadi del 2025": lo sottolineano il sindaco, Giorgio Merlo, e il vicesindaco, Mauro Marino. Occasione, un sopralluogo presso la sede del Centro Olimpico del Fondo con una delegazione della Fisu guidata dal responsabile per le Universiadi Invernali Milan Augustin, e coordinata dallo staff di Riccardo D'Elicio del Cus Torino.

"Durante l'incontro - spiegano Merlo e Marino - sono stati illustrati gli impianti usati per le Olimpiadi di Torino 2006 e i piani di sviluppo per il futuro. Sono stati presentati anche gli investimenti programmati dal Comune il nuovo Centro del Biathlon e la riqualificazione dei tre trampolini scuola".

"I delegati - aggiungono - hanno preso visione degli impianti e delle piste, candidate a 10 giorni di gare con tre specialità: Sci di fondo, Biathlon e Trampolini per la combinata nordica. L'evento,̀ previsto per il gennaio 2025, porterebbe nell'area oltre 4 mila persone fra atleti, tecnici e altro personale, un obiettivo che perseguiamo con forte interesse e impegno". (ANSA).