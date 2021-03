Teatro: debutta online 'Cosi' fan tutte' diretta da Muti

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - "Uno streaming curato fino all'ultimo dettaglio, limato fino a ieri sera nella parte video come nell'audio. Uno spettacolo strepitoso, anche perché il maestro Muti è un'istituzione internazionale in materia di Mozart, un lavoro che siamo felici di mettere a disposizione di tutto il pubblico italiano. Le scene sono quelle originali, unica differenza è che il coro canterà con la mascherina. ma vedrete, l'audio non ne soffrirà". Sebastian Schwarz, sovrintendente e direttore artistico del Regio di Torino, presenta con queste parole 'Così fan tutte' diretta da Riccardo Muti, che debutta questa sera in streaming.

"Sono davvero commossa per lo spettacolo di questa sera - aggiunge il commissario Rosanna Purchia, il cui incarico semestrale è stato riconfermato ieri dal ministro Franceschini - Lo abbiamo potuto realizzare grazie al maestro Muti, che ci ha promesso di tornare a Torino. E questa si che è una notizia".

Lo spettacolo, tra pochi minuti sul sito internet del Teatro Regio, è disponibile on-demand fino al 30 settembre. La regia è di Chiara Muti, figlia del maestro, l'allestimento è quello del 2018 coprodotto tra il Teatro San Carlo di Napoli e la Wiener Staatsoper. (ANSA).