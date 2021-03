Malore maestra durante dad, bimbi danno allarme e la salvano

(ANSA) - VERCELLI, 11 MAR - Si è sentita male mentre faceva didattica a distanza, ma grazie al pronto intervento, e all'intuito delle mamme degli studenti collegati online, è stata soccorsa in tempo e portata in ospedale.

Ad essere stata colta da malore, una catechista di circa quarant'anni di Vercelli. La donna, mentre faceva lezione, è scomparsa improvvisamente dal video, e questo ha allarmato un bambino, che ha chiamato la madre. Insieme agli altri genitori la signora è riuscita a capire dove abitava la catechista e a chiamare i medici del 118, che insieme ai vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione della donna colta da malore e a prestarle soccorso. Intubata sul posto, è stata portata in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, dove si trova in gravi condizioni. (ANSA).