Le Ogr riportano gli artisti sul palco, maestranze al lavoro

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - In un momento in cui i palchi sono vuoti e le luci spente, le Ogr - Officine Grandi Riparazioni di Torino - riportano gli artisti sul palco per sostenere un comparto, quello della musica dal vivo, che nell'ultimo anno ha perso il 97% del fatturato. Il progetto Ogr Good Vibes - al via giovedì 18 marzo con il set di Myss Keta - offrirà sessioni musicali unplugged e reading registrate all'interno del Duomo.

Una produzione firmata Ogr che coinvolgerà maestranze e professionalità legate all'organizzazione di eventi, segnale chiaro di supporto al settore.

Il primo appuntamento con Myss Keta sarà trasmesso sul canale YouTube delle Ogr alle 22 del 18 marzo. Gli altri artisti annunciati: Bebo Guidetti e Lodo Guenzi dello Stato Sociale in "Libertini Invisibili - Tondelli Vs Calvino", Motta, e spazio per le nuove proposte con Love Trap, Tutti Fenomeni e Marco Castello. Prosegue inoltre l'obiettivo di Ogr di supportare la scena musicale torinese, dando spazio ad artisti emergenti: il 9 aprile saranno protagonisti Fusaro, con ospite special guest Bianco, e la band zYp.

La sessione musicale di Myss Keta, rapper dall'attitudine punk, è anticipata da un'intervista "a tu per tu", che verrà trasmessa oggi, 11 marzo, alle 18 sul canale YouTube di Ogr: un viaggio tra riflessioni e parole attraverso gli spazi delle Ogr, dal Duomo alla mostra Cut a Rug a round square a cura dell'artista Jessica Stockholder, on view nel Binario 1 delle Ogr Cult. La line up di Ogr Good Vibes, produzione originale Ogr in collaborazione con TOdays Festival, popolerà il canale YouTube fino alla fine di maggio 2021 con concerti, reading e interventi musicali. (ANSA).