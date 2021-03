Zanetti Colleoni (Confimi), daremo più voce a Partite Iva

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Estendere la rappresentanza alle Partite Iva e ai e professionisti, dare vita ad un Osservatorio Pandemico, promuove insieme al Trentino Alto Adige un'Academy per la Sanità: sono i punti al centro del programma di Hella Soraya Zanetti Colleoni, nuovo presidente Confimi Industria Piemonte. Italo-tunisina è la prima donna a capo di una territoriale Confimi Industria, la più estesa, essendo le aree di rappresentanza in Italia per lo più a base provinciale, mentre il nuovo presidente ha mandato per l'intero Piemonte e la Valle d'Aosta.

"La situazione è difficile - spiega - ma va solo governata con le scelte giuste e una squadra unita. Cè una fetta di attività produttive del tutto ignorate che sono essenziali per le nostre imprese, generano ricchezza. I settori professionali e quelli delle Partite Iva, che in questo territorio lavorano nella cultura e sono nuove professioni tecnologiche e creative, vanno rappresentate e grazie alla governance del gruppo di esperti che stiamo sviluppando con il presidente nazionale Agnelli presto saremo in grado di sostenere anche queste realtà, peraltro spesso al femminile". (ANSA).