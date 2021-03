Volpe malata tra binari treni,recuperata a stazione Chivasso

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Una femmina di volpe in precarie condizioni di salute è stata salvata dai sanitari del Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco, intervenuti martedì a Chivasso dopo che alcuni cittadini hanno notato l'animale che si aggirava tra i binari della stazione ferroviaria.

La volpe è risultata affetta da una congiuntivite bilaterale, da una grave disidratazione e da mioclonie, cioè da contrazioni muscolari involontarie. Solo l'esito degli accertamenti e delle cure potrà stabilire se l'animale sarà in grado di tornare a vivere in natura. "Dobbiamo ringraziare gli operatori e i sanitari del Canc per la loro preziosa opera, che, oltre a tutelare la fauna selvatica, valorizza il ruolo dei cittadini che segnalano le situazioni di pericolo in cui possono venirsi a trovare gli animali", sottolinea la Consigliera metropolitana delegata alla tutela della fauna e della flora, Barbara Azzarà.

(ANSA).