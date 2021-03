Ultrà: Agnelli, iniziative costarono molto alla Juventus

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - "Le iniziative degli ultrà sono costate molto care alla società in termini economici e di immagine". Lo ha detto Andrea Agnelli testimoniando oggi in tribunale a Torino al processo Last Banner, che vede la Juventus parte civile contro alcuni esponenti della tifoseria organizzata bianconera. "Nell'aprile 2018 - ha raccontato - la questura ci ordinò di bloccare l'accesso ai cosiddetti striscionisti.

Concordammo di procedere con la nuova stagione. Ma da quel momento cominciarono le pressioni e le minacce sullo Slo, che aumentarono fino a spingerlo a presentare denuncia".

Agnelli ha riferito che a fronte delle risposte negative della società alla richiesta di concedere agevolazioni, alcuni gruppi reagirono con lo sciopero dei canti e con cori che portarono a multe e sanzioni. (ANSA).