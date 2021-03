Scuola: Comune Moncalieri dona 170 computer per la Dad

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Il Comune di Moncalieri si mobilita per supportare la Dad per i suoi alunni più piccoli.

Oggi e domani, l'amministrazione della cittadina consegna i 170 computer che verranno donati alle famiglie con Isee inferiore ai 20 mila euro che hanno fatto domanda attraverso un avviso pubblico aperto nelle scorse settimane.

L'iniziativa è rivolta agli allievi delle elementari e alle scuole, alle quali saranno destinati 16 device per coprire eventuali nuove richieste da parte delle famiglie e garantire a tutti la possibilità di studiare. "Con la Dad - evidenzia l'assessore all'Istruzione, Davide Guida, ideatore del progetto - il computer è diventato uno strumento indispensabile e non è accettabile che ci siano ragazzi che non possono partecipare alle lezioni o debbano farlo con dotazioni inadeguate. Serve il massimo sforzo per evitare che l'emergenza produca nuove disuguaglianze. In questo senso - aggiunge - la nostra è una scelta politica chiara: investire sul futuro dei nostri ragazzi e della nostra comunità, non lasciando nessuno indietro".

