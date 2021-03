'Riscoprire il dialogo', nuovo ciclo di incontri al Sociale

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - E' dedicato all'Europa e all'emergenza sanitaria il primo convengo della seconda edizione di 'Riscoprire il dialogo', rassegna promossa e organizzata dall'Istituto Sociale di Torino. Giovedì 11 marzo alle 21 l'incontro online sul volume «Perché l'Europa ci salverà - Dialoghi ai tempi della pandemia» (ed. Terrasanta, 2020) di padre Bartolomeo Sorge SJ e Chiara Tintori.

Al dibattito, introdotto dal direttore generale dell'Istituto Vincenzo Sibillo e moderato dal professore Antonello Famà, interverranno l'ex presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante, l'ex presidente della European Economic and Social Commitee Luca Jahier, la politologa e saggista Chiara Tintori, coautrice del volume.

Nel secondo incontro, giovedì 8 aprile, si parlerà di giustizia riparativa con Agnese Moro, figlia dell'onorevole Aldo Moro, e Adriana Faranda, fotografa ed ex membro delle Brigate Rosse. L'ultimo, venerdì 30 aprile, organizzato in collaborazione con la diocesi di Pavia, avrà al centro l'intervento di padre Gaël Giraud SJ, economista e direttore del Centro per la giustizia ambientale della Georgetown University di Washington, sulla transizione ecologica.

Obiettivo dell'iniziativa è approfondire l'importanza del dialogo in tre contesti della società contemporanea: politica internazionale, giustizia riparativa ed economia sostenibile.

