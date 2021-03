Lavoro: Gtt torna ad assumere, bando per nuovi autisti

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Buone notizie da Gtt, sotto il profilo occupazionale, soprattutto in un momento di difficoltà come quello caratterizzato dall'inizio della pandemia. L'azienda di trasporto pubblico torinese torna infatti ad assumere e ha pubblicato oggi l'avviso di selezione per posti da autista full time a tempo indeterminato. Alle prove saranno convocati fino a 300 candidati e il numero esatto delle persone che saranno assunte, così come tempi e modalità di assunzione, saranno definiti con il nuovo Piano Industriale 2021-2023 in approvazione nelle prossime settimane. L'azienda si riserverà la possibilità di assumere una quota del 10% di autisti con contratto a tempo indeterminato part time week end.

In Gtt le ultime assunzioni massicce di autisti risalgono al 2015, mentre negli anni successivi si è proceduto a una sessantina di inserimenti in tutto. Il bando di assunzione più recente risale al 2019 per contratti di apprendistato. Requisiti primari per accedere alla nuova selezione, il possesso della patente di guida DE, la carta CQC, età massima di 42 anni e diploma di scuola media inferiore. Criterio di priorità secondario è il titolo di studio superiore, con punteggi variabili e crescenti dalla qualifica professionale alla laurea.

Termine per la domanda, il 7 aprile. (ANSA).