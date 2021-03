Incidente in A10, muore cinquantenne di Ormea

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Incidente mortale in A10, la Genova - Ventimiglia, tra Arenzano e Voltri in un tratto interessato da cantieri dove si era formata una coda. Un'auto ha tamponato un tir e l'automobilista è morto all'istante. Per estrarre i resti dell'auto che si erano incastrati nel tir è dovuta intervenire una gru dei vigili del fuoco, sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia stradale. L'incidente è avvenuto questa mattina e a causarlo potrebbe essere stata una brusca frenata del mezzo pesante o una distrazione dell'automobilista. A perdere la vita Gianluca Launo, 52 anni di Ormea in provincia di Cuneo. L'uomo, che svolgeva attività commerciale per conto di Vodafone, stava andando a lavorare. Le indagini sono in mano agli agenti della polizia stradale, guidati dal primo dirigente Giacinto Mattera.

Gli investigatori hanno sequestrato i mezzi e i cellulari dei due conducenti.

Il tratto compreso tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione Genova è stato chiuso a lungo per essere poi riaperto poco prima delle 14 con 10 km di coda da smaltire. Autostrade ha fatto sapere che la coda era correttamente segnalata. (ANSA).