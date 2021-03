Fondazione Crt, avanzo di 55 milioni nonostante il Covid

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Via libera dal consiglio di amministrazione della Fondazione Crt al progetto di bilancio 2020, che sarà ora sottoposto all'esame del Consiglio di Indirizzo. In un anno pesantemente condizionato dall'emergenza Covid, il bilancio si chiude con un avanzo d'esercizio superiore a 55 milioni di euro. Il patrimonio netto registra un incremento di 20 milioni e supera i 2,27 miliardi di euro. Ancora ampiamente positiva la posizione finanziaria netta (387 milioni di euro alla fine del 2020).

Nel 2020 la Fondazione Crt ha attivato risorse a favore dell'attività istituzionale per quasi 60 milioni di euro: circa 1.300 interventi focalizzati su welfare, salute pubblica, contrasto della povertà educativa, ricerca e formazione, arte e beni culturali. A queste tradizionali modalità di intervento, ha continuato ad affiancare iniziative a prevalente contenuto sociale orientate allo sviluppo, arrivando a mettere a disposizione del territorio 65 milioni di euro. Con una disponibilità di 144 milioni di euro, il fondo di stabilizzazione delle erogazioni garantisce continuità all'attività istituzionale futura della Fondazione.

"Questo bilancio anticiclico, con i numeri in positivo niente affatto scontati nel primo anno della pandemia, favorisce le capacità di resilienza e di ripresa del territorio, contribuendo a rafforzare il senso di fiducia nel futuro" afferma il presidente Giovanni Quaglia. "Sostenibilità è la parola chiave del bilancio 2020 della Fondazione che, attraverso il costante lavoro compiuto per un significativo rafforzamento economico-finanziario, anche dopo un anno senza precedenti, può continuare a generare un rilevante impatto positivo sul territorio" sottolinea il Segretario Generale Massimo Lapucci.

