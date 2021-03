Ferrovie: Trenitalia, consegnato ultimo treno 'Pop' per Sfm

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - E' stato consegnato oggi, ad Asti, in anticipo di un anno rispetto ai tempi stabiliti dal contratto, il nono treno 'Pop' per rinnovare la flotta regionale piemontese di Trenitalia destinata al Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) del nodo di Torino. La fornitura completa prevista nell'ambito dell'accordo tra Trenitalia e la Regione Piemonte, che ha durata quindicennale, è di 9 'Pop' e 23 'Rock' con un investimento complessivo di 290 milioni di euro. I 'Rock saranno consegnati entro il 2023, quando la flotta regionale circolante in Piemonte, che già comprende 14 treni 'Jazz', abbasserà l'età media dei convogli a 3,6 anni dai 17 del 2020.

Il treno 'Pop' è formato da 4 carrozze con 4 motori di trazione, velocità massima di 160Km/h, con una capienza di 530 persone e 300 posti a sedere, attualmente ridotti a metà per le norme anti Covid. E' dotato, tra l'altro, di 32 telecamere a circuito chiuso, illuminazione a led, climatizzazione e prese usb.

È riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi.

Due le postazioni per i diversamente abili, 6 i posti bici con prese elettriche. I 'Pop' sono utilizzati sulle linee Rivarolo-Chieri, Chivasso-Pinerolo, Torino-Bardonecchia-Modane, Torino Stura-Alba, Torino Stura- Asti e Torino Stura-Fossano.

"Tanto è stato fatto per alta velocità, che per Italia è un fiore a occhiello. - ha detto Luigi Corradi, a.d. di Trenitalia - ma si sta facendo ancora di più per il trasporto regionale.

Per vedere questo treno oggi c'è una storia lunga oltre 4 anni, è solo l'inizio di un percorso che continuerà fino al 2023 per continuare a investire anche in un momento così difficile".

L'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi ha sottolineato il cammino iniziato a gennaio: "Su SFM abbiamo un contratto solido che garantirà agli utenti servizi migliori e maggiori.

Oggi celebriamo i viaggiare più comodi e sicuri, dopo un rapporto complicato con Trenitalia per via delle difficoltà economiche". (ANSA).