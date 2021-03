Viabilità: Sparone, via lavori rotatoria provinciale 460

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Partono i lavori per la nuova rotatoria sulla 460 del Gran Paradiso, all'ingresso di Sparone, dove oggi la provinciale incrocia via Locana. Oltre alla rotonda, che avrà un diametro esterno di 34 metri, è prevista la realizzazione di un tratto di marciapiede con protezione per i pedoni. Investimento della Città metropolitana di 149mila euro.

Il cantiere si concluderà in tre mesi.

"La rotonda era richiesta da tempo da cittadini e amministratori - dice il consigliere metropolitana della Lega, Mauro Fava - dopo quest'opera, sulla provinciale 460 resteranno solo un paio di brevi tratti da mettere in sicurezza con l'allargamento della sede stradale". Sempre oggi sono stati consegnati i lavori di realizzazione della rotatoria sulla provinciale 19 a San Carlo Canavese. Un altro investimento di 146 mila euro da parte della Città metropolitana. (ANSA).