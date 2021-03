Tempi difficili, lezioni Biennale Tecnologia per orientarsi

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Undici lezioni per aiutare a orientarsi nella crisi determinata dalla pandemia Covid-19 che sta producendo disorientamento e incertezza. L'iniziativa è promossa dal Politecnico di Torino nell'ambito di Biennale Tecnologia e si chiama "Tempi difficili - Mappe per orientarsi nella prima pandemia del XXI secolo".

Gli incontri saranno per gli studenti, ma aperti gratuitamente online a tutti gli interessati. Ogni lezione - dal 13 marzo al 5 giugno, sempre alle ore 16 del sabato - sarà fruibile online sul sito www.polito.it/tempidifficili e avrà la durata di circa un'ora. Dopo ciascun intervento, i docenti - Anna Masera, Pierluigi Fagan, Guido Alfani, Nerina Dirindin, Rino Rappuoli, Paolo Vineis, Juan Carlos De Martin, Enrico Donaggio, Cristiano Antonelli, Luca De Biase, Enrico Giovannini, Fabrizio Barca, Elena Granaglia - saranno disponibili per rispondere alle domande degli studenti e del pubblico. Gli interventi rimarranno poi disponibili sul sito dell'iniziativa.

