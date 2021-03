Covid: Rsa, nel Vercellese su 1.500 ospiti solo un positivo

(ANSA) - VERCELLI, 09 MAR - Un solo caso di positività e due ricoveri registrati su circa 1.500 ospiti delle strutture per anziani del Vercellese. A comunicare il dato è il presidente della Provincia Eraldo Botta, che ha fatto un bilancio delle 50 Rsa vercellesi ad un anno dalla pandemia. Operatori e ospiti delle case di riposo sono stati i primi ad essere vaccinati in Piemonte con le dosi di Pfizer e Moderna insieme al personale degli ospedali. "Questa notizia - spiega il presidente dell'ente e sindaco di Varallo - ci dice come i vaccini, le norme anti contagio e le diverse 'stanze degli abbracci' stiano mantenendo sicure le nostre strutture per gli anziani. Il solo caso di positività su 50 Rsa del territorio ci dimostra che bisogna allargare il più possibile le vaccinazioni al resto delle persone, e farlo il più in fretta possibile. Apriamo le palestre alle somministrazioni, perché su questo fronte ci giochiamo salute e l'economia dell'intera comunità". (ANSA).