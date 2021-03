Covid: in Piemonte 2.018 positivi, +72 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Torna sopra quota 2.000 il numero dei contagi Covid registrati in una giornata dall'Unità di crisi della Regione: sono 2.018, ma con un tasso di positività del 7,2%, nettamente inferiore a quello dei giorni scorsi (tranne sabato). I tamponi processati sono 28.183 di cui 16.565 antigenici, la quota di asintomatici è del 37,5%. Sempre in aumento i ricoverati: +11 in terapia intensiva, totale a 228, + 61 negli altri reparti, totale a 2.432. I morti sono 22, di cui 1 caso registrato oggi.

Le persone in isolamento domiciliare sono 21.109, i guariti +1.096, gli "attualmente positivi" 23.769. (ANSA).