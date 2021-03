Covid: Cimo Piemonte, indispensabile lockdown totale

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Un lockdown totale per accelerare le procedure di vaccinazione. Lo chiede il sindacato regionale dei dirigenti medici, Cimo Piemonte.

"Siamo in affanno negli ospedali piemontesi, le terapie intensive e sub intensive hanno superato nuovamente il livello di guardia, dobbiamo chiudere e dedicarci solo a vaccinare il più alto numero di cittadini", afferma il segretario Sebastiano Cavalli che propone di utilizzare le Ogr di Torino come "punto di riferimento metropolitano per effettuare le vaccinazioni" e in tutti gli altri comuni di utilizzare palestre, supermercati, campi e palazzetti dello sport.

