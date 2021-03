Champions: Juve; De Ligt supera test, convocato per il Porto

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - L'ultimo test di De Ligt ha dato esiti positivi, così il difensore rientra nell'elenco dei convocati: il tecnico Pirlo, infatti, ha chiamato anche l'olandese per la sfida di Champions League contro il Porto in programma questa sera allo Stadium. Confermato il recupero di Chiellini, mentre c'è un'assenza per reparto: in difesa mancherà Danilo per squalifica, a centrocampo Bentancur perché positivo al Covid-19 e in attacco Dybala, ancora fuori per i fastidi al ginocchio. (ANSA).