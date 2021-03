Uccise il padre violento, procura Torino chiude l'inchiesta

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela: questa, per ora, è l'ipotesi d'accusa che la procura di Torino muove ad Alex Pompa, il ventenne che nell'aprile dello scorso anno uccise a coltellate il padre, Giuseppe, per difendere la madre dall'ennesima aggressione.

L'inchiesta è stata formalmente chiusa. Ora la difesa ha venti giorni di tempo per le proprie deduzioni.

Alex è agli arresti domiciliari nella propria abitazione a Collegno (Torino). A giugno, dalla casa di un compagno di scuola che si era offerto di ospitarlo, diede l'esame di maturità, e l'allora ministro all'istruzione, Lucia Azzolina, gli telefonò per salutarlo e sostenerlo. (ANSA).