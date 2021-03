Turismo: al via 'call for ideas' per promuovere il Piemonte

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Cercasi idee innovative basate su Intelligenza Artificiale, big data, blockchain e altre tecnologie, per promuovere il turismo in Piemonte, dall'outdoor all'enoturismo; dal turismo culturale e artistico a quello del benessere, fino agli itinerari storico-spirituali, sempre in chiave di accessibilità e sostenibilità. A lanciare l'appello ad imprese, atenei, associazioni, enti pubblici, anche in un ottica di partnership tra pubblico e privato, è VisitPiemonte, la società in house di Regione e Unioncamere Piemonte che si occupa della valorizzazione turistica, congressuale e agroalimentare del territorio.

Un appello formulato dopo i lavori del convegno su piattaforma online dello 26 febbraio 'Intelligenza Artificiale, Blockchain, Big Data: quali prospettive per la valorizzazione del territorio?' la cui call è aperta da oggi fino al 15 giugno.

"Mai come in questo periodo siamo chiamati ad uno sforzo di creatività ed immaginazione, senza i quali sarà difficile contribuire efficacemente alla ripartenza - sottolinea il direttore generale di VisitPiemonte, Luisa Piazza - Ciò comporta un investimento continuativo in innovazione per poter cogliere nuovi trend e proporre nuove modalità di fruizione del territorio, superando alcuni degli attuali gap che limitano il nostro sviluppo. Il nostro 'concorso di idee' intende stimolare un approccio partecipativo alla valorizzazione del territorio, tenendo presente la duplice prospettiva di chi viene a visitare un luogo e di chi, quegli stessi luoghi, li abita normalmente".

(ANSA).