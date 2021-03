Scaraventa donna a terra per rubarle smartphone, arrestato

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Ha aggredito e rapinato in strada una 29enne, scaraventandola a terra per impossessarsi del suo smartphone. Un 35enne di origini nigeriane è stato arrestato dai carabinieri a Torino, nella zona di corso Giulio Cesare, dove di recente sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio.

Allertata da un passante, una gazzella dell'Arma ha bloccato l'uomo mentre cercava di scappare. La vittima, a cui è stato restituito il cellulare, non ha riportato ferite. (ANSA).