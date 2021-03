8 marzo: Torino lancia campagna 'Ringrazia una femminista'

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Se sei una donna e non perdi il lavoro perché sei incinta, puoi andare all'università, fare politica, denunciare una molestia sessuale "ringrazia una femminista". E' la campagna lanciata dalla Città di Torino in occasione della Festa della Donna insieme all'iniziativa 'Il futuro è femminile' in collaborazione con Gtt (Gruppo Torinese Trasporti). Per questa seconda campagna, realizzata dal collettivo Break the Silence e dall'associazione Tutto Tondo, è stato realizzato un video che verrà trasmesso negli spazi dedicati dei mezzi pubblici.

"Nella giornata internazionale delle donne - sottolinea l'assessore ai Diritti Marco Giusta - abbiamo voluto ricordare e riconoscere il ruolo dei movimenti e dei femminismi nella lotta per i diritti, ricordando anche che non sono mai calati dall'alto, ma conquistati e difesi da tutti e da tutte. Abbiamo scelta una campagna fortemente schierata - spiega -, che ricorda che dietro ad ogni diritto c'è stata una rottura e una presa di parola, una donna, un movimento".

Sono oltre mille i cartelloni della campagna che saranno affissi nei circuiti cittadini. Prosegue inoltre il percorso di formazione sul contrasto alla violenza di genere al quale hanno già partecipato più di 2.000 dipendenti. (ANSA).