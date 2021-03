8 marzo: Lavazza celebra le donne attraverso l'arte

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Lavazza celebra l'8 marzo raccontando con l'arte la storia emblematica di sette donne impegnate nel costruire un futuro migliore, grazie al loro coraggio e al coinvolgimento in progetti di sviluppo sostenibile promossi dalla Fondazione Lavazza. L'azienda torinese ha scelto la Festa della donna per lanciare sul suo canale Instagram #Change for Better, un reportage internazionale che attraverso le opere del pittore, illustratore e street artist Saddo presenta sette storie di emancipazione femminile che, con la loro forza, possono ispirare le donne di ogni parte del mondo spingendole verso l'indipendenza e l'uguaglianza di genere. Un progetto che andrà avanti per mesi, ampliandosi ed arricchendosi anche in funzione di un rilancio di prodotti di sostenibilità che ci saranno durante l'anno.

"Lavazza - sottolinea Mario Cerutti, Chief Institutional Relations &Sustainability Officer del Gruppo - crede fortemente che la promozione delle pari opportunità sia un motore di cambiamento in grado di accelerare il percorso verso lo sviluppo sostenibile e la crescita economica responsabile, in tutto il mondo, non solo nei paesi produttori di caffè. Per questo la promozione dei diritti delle donne è al centro di molti dei progetti sviluppati dalla nostra Fondazione".

"Con questo progetto vogliamo dire che c'è sempre una speranza, sia per uscire da situazioni di fragilità ma anche dal punto di vista anagrafico. Vogliamo dire che non è mai troppo tardi, il caffè è lì per tutti, è una pianta inclusiva", aggiunge Veronica Rossi, Sustainability Reporting e Lavazza Foundation Manager, che ha conosciuto personalmente e lavorato con quattro delle sette donne raccontate dal progetto. Quello che mi colpisce sempre e mi commuove, è la loro grande forza. Ti senti piccola davanti a loro. Hanno anche un carisma enorme, anche nella gestione delle associazioni o cooperative di caffè.

E' tutta questione di dar loro delle possibilità e vedi fiorire il talento". (ANSA).