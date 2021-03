8 marzo: Torino, parte campagna donazioni assorbenti

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - Assorbenti per l'8 marzo. E' la campagna lanciata a Torino dal Comitato Arci locale e dalla Cgil per la festa della donna. Un'iniziativa, intitolata "Non sono beni di lusso", permetterà per un mese, a partire da domani, di donare assorbenti ma anche prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa: "beni che di norma - spiegano i promotori dell'iniziativa - non sono oggetto di donazione né sono attualmente presenti nei panieri di beni forniti dal Comune di Torino e del Banco Alimentare alle famiglie in difficoltà".

La campagna nasce sotto il grande cappello di Fooding, il progetto avviato nel 2018 da Arci Torino per affrontare il tema della povertà e delle disuguaglianze a partire dalla solidarietà alimentare. Due sono i punti di raccolta: il Circolo Anatra Zoppa, in via Courmayeur 5, e la Camera del Lavoro di Torino di via Pedrotti 5. E' prevista anche l'organizzazione di spese sospese: alcuni punti vendita daranno la possibilità ai clienti di donare prodotti che saranno destinati al progetto. «E' passato un anno dall'inizio della pandemia e dall'avvio di Torino Solidale - afferma la coordinatrice di Fooding, Alice Eugenia Graziano - e questa è la prima di una serie di raccolte straordinarie che lanceremo nei prossimi mesi. Abbiamo voluto partire dai beni per l'igiene personale e la pulizia della casa perché sono tra i beni più richiesti, mettendo l'accento sul tema degli assorbenti per ricordare come le crisi e le povertà colpiscano in modo diverso i generi".

Enrica Valfrè, segretaria generale Cgil Torino, sottolinea che "sostenere le donne e la loro dignità, proprio nel momento in cui la pandemia le penalizza di più e rischia di renderle più povere e più sole, è strategico per far ripartire in modo più giusto il paese". (ANSA).