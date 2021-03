Juventus-Lazio 3-1

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - La Juventus ha battuto la Lazio per 3-1 (1-1) in uno degli anticipi di oggi della 26/a giornata di Serie A, giocato all'Allianz Stadium. Queste le reti: nel pt 14' Correa, 38' Rabiot; nel st 12' e 15' (rigore). Cristiano Ronaldo, partito dalla panchina, è entrato in campo al 25' st, al posto di Morata. (ANSA).