Juve, CR7 sui social: "Grande vittoria, ci vediamo martedì"

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - "Grande vittoria, avanti così ragazzi: ci vediamo martedì": su Instagram, Cristiano Ronaldo esulta per la vittoria contro la Lazio per 3-1 e si concentra in vista del ritorno di Champions League contro il Porto. CR7 è rimasto inizialmente in panchina durante la gara di questa sera, subentrando a metà ripresa così da essere pronto al 100% per la delicatissima sfida di martedì allo Stadium, quando ci sarà da ribaltare il 2-1 del Do Dragao. (ANSA).