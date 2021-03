8 marzo: ospedale Mauriziano dona profumo alle pazienti

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Una essena del pulito 'buono', del bucato di casa, mescolato alla nuova fragranza firmata Antonella Bondi Immersive Experiences. In occasione della Festa della donna, l'ospedale Mauriziano di Torino regala alle proprie pazienti 'Il profumo di bene'. Il dono fa parte di una 'wellness box' con all'interno anche gel igienizzante per le mani, cioccolatini Mon Cheri Ferrero e caffè Lavazza, oltre a un flacone da 15 ml di Crumble di cioccolato e ciliegia firmata sempre da AB Immersive Experiences.

Il percorso olfattivo è stato approvato dal Direttore sanitario dell'ospedale Mauriziano, dottoressa Maria Carmen Azzolina, medico e donna sempre attenta alle esigenze dei degenti. Stesso apprezzamento dalla dottoressa Tiziana Claudia Aranzulla, cardiologa che dedica attenzione speciale alle donne.

E così anche lo stesso Direttore generale Maurizio Dall'Acqua che ha accolto favorevolmente l'iniziativa in quanto inquadrabile nell'ambito dei progetti sull'umanizzazione.

Quello del Mauriziano di Torino è solo l'inizio di un percorso; il format potrà essere successivamente esteso altrove, cominciando da un altro importante ospedale italiano, il pediatrico Meyer a Firenze, polo d'eccellenza nel campo delle cure destinate ai più piccoli. (ANSA).