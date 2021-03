Covid: contagi a Cuneo raddoppiati in dieci giorni

(ANSA) - CUNEO, 05 MAR - A Cuneo (56 mila residenti) il numero dei positivi è raddoppiato negli ultimi dieci giorni: ci sono 220 persone positive, erano 115 il 23 febbraio, e 239 in isolamento. "Cresce anche la pressione sugli ospedali cittadini, sia nelle terapie intensive che sui ricoveri ordinari per Covid - segnala l'amministrazione comunale -, con trasferimenti in arrivo anche da altri ospedali della Regione". Da inizio emergenza si contano 3.879 persone contagiate.

A Cuneo chiuderanno da lunedì tutte le scuole, dall'Infanzia all'Università, esclusi nidi e micronidi, oltre a parchi giochi e playground. "Siamo di nuovo di fronte a un aumento esponenziale dei contagi - dice il sindaco Federico Borgna -. I numeri in città si avvicinano in modo preoccupante a livelli di allerta. Mi rivolgo in particolare ai giovani, tra le fasce più colpite da questa nuova ondata, serve anche la vostra collaborazione, il rischio si può abbassare solo con il contributo di tutti".

Da domani a Cuneo prenderanno il via le vaccinazioni a domicilio per gli ultraottantenni non trasportabili che verranno effettuate da due squadre dell'Usca. Oggi pomeriggio, intanto, un centinaio di genitori e insegnati si sono autoconvocati attraverso i social per un flash mob davanti al municipio per protestare contro il ritorno alla didattica a distanza. (ANSA).