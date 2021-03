Cinema: Festival Berlino, premiate 2 opere di TorinoFilmLab

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - Ancora sul podio al Festival del Cinema di Berlino opere realizzate con il sostegno di TorinoFilmLab, laboratorio internazionale promosso dal Museo Nazionale del Cinema. A ricevere il riconoscimento sono Dénes Nagy, regista di 'Natural Light premiato con l'Orso Argento per il Miglior Regista e 'Taste', di Lê Bảo, a cui è andato il Premio Speciale della Giuria della sezione Encounters.

"Siamo veramente soddisfatti dei risultati del TorinoFilmLab, che inizia questo nuovo anno portando al Museo del Cinema altri successi. L'appuntamento con Berlino è tra i più attesi di tutto il mondo cinematografico ed essere presenti è fondamentale per la visibilità internazionale", commenta Domenico De Gaetano, direttore del Museo del Cinema.

Gli fa eco Mercedes Fernandez, direttrice del TorinoFilmLab sottolineando "il particolare significato del premio andato al regista Dénes Nagy per 'Natural Light', un ipnotico ritratto della guerra sviluppato lungo due anni in due diversi programmi del TorinoFilmLab. In quanto a 'Taste' del vietnamita Le Bao, si tratta di un progetto a cui abbiamo creduto da subito sostenendone la produzione con 50.000 euro".

